Süper Lig 'de transferin hızlı takımı Trabzonspor 'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo Mavili ekibin başarılı futbolcusu Caleb Ekuban'ın talipleri artıyor.

İtalyan Gazeteci Nicolò Schira'nın iddiasına göre; Serie A ekiplerinden Genoa ve Sampdoria, 27 yaşındaki Ganalı'yı yakından takip ediyor ve kısa zamanda tekliflerini Trabzonspor'a iletmesi bekleniyor.

Tecrübeli futbolcu bu sezon Trabzonspor formasıyla 33 maça çıktı ve 11 gol, 4 asistlik performansa imza attı.







