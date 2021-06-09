Genoa ve Sampdoria, Ekuban'ın peşinde
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Caleb Ekuban'ın talipleri artıyor. İddiaya göre Genoa ve Sampdoria, 27 yaşındaki Ganalı'yı yakından takip ediyor ve kısa zamanda tekliflerini Trabzonspor'a iletmesi bekleniyor.
Süper Lig 'de transferin hızlı takımı Trabzonspor 'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo Mavili ekibin başarılı futbolcusu Caleb Ekuban'ın talipleri artıyor.
İtalyan Gazeteci Nicolò Schira'nın iddiasına göre; Serie A ekiplerinden Genoa ve Sampdoria, 27 yaşındaki Ganalı'yı yakından takip ediyor ve kısa zamanda tekliflerini Trabzonspor'a iletmesi bekleniyor.
Tecrübeli futbolcu bu sezon Trabzonspor formasıyla 33 maça çıktı ve 11 gol, 4 asistlik performansa imza attı.