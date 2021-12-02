Genoa-Milan maç sonucu: 0-3

İtalya Serie A'nın 15. haftasında son 3 maçından galibiyet çıkartamayan Milan deplasmanda Andriy Shevchenko yönetimindeki Genoa ile karşı karşıya geldi. Milan sahadan 3-0'lık skorla ayrılarak galibiyet hasretine son verdi ve 3 puanın sahibi oldu.

Milan'a galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Zlatan Ibrahimovic, 45+1. ve 61. dakikalarda Messias kaydetti.

Karşılaşmanın 5. dakikasında sakatlanan Simon Kjaer oyundan sedye ile çıkmak zorunda kaldı.

Bu sonuçla birlikte Milan puanını 35'e yükseltirken, Genoa ise 10 puanda kaldı.











