Genoa - Juventus maç sonucu: 1-3
İtalya Serie A'da lider Juventus, küme düşmeme mücadelesi veren Genoa'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti ve ikinci sıradaki Lazio'yla olan 4 puanlık farkı korudu. Torino ekibi aynı zamanda bu galibiyetle 6. hafta üstüste 3 puan kazanmış oldu.
İtalya Serie A'da şampiyonluğun en güçlü adayı lider Juventus, zorlu Genoa deplasmanındaydı.
Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda 50. dakikada Paulo Dybala kilidi açtı ve Juve'yi 1-0 öne geçirdi. 56'da Ronaldo skoru 2-0 yaptı. 73'te ise Douglas Costafarkı 3'e çıkaran golü attı; 3-0.
76'da Genoa'nın 21 yaşındaki forveti Andrea Pinamonti maçın skorunu belirleyen golü attı; 1-3.
Bu galibiyetin ardından Juventus 72 puana ulaşırken Genoa ise 26 puanda kaldı.