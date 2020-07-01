Genoa - Juventus maç sonucu: 1-3

İtalya Serie A'da şampiyonluğun en güçlü adayı lider Juventus, zorlu Genoa deplasmanındaydı.

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda 50. dakikada Paulo Dybala kilidi açtı ve Juve'yi 1-0 öne geçirdi. 56'da Ronaldo skoru 2-0 yaptı. 73'te ise Douglas Costafarkı 3'e çıkaran golü attı; 3-0.

76'da Genoa'nın 21 yaşındaki forveti Andrea Pinamonti maçın skorunu belirleyen golü attı; 1-3.

Bu galibiyetin ardından Juventus 72 puana ulaşırken Genoa ise 26 puanda kaldı.







