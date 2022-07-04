Genoa, Güven Yalçın’ın peşinde! Sözleşme teklifi yapıldı

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın’ın geleceği hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre Genoa, Güven Yalçın'a 2025 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme teklif etti. Sözleşmede ayrıca 1 yıl opsiyon da bulunacak.

Trabzonspor da devrede

Haberin detaylarında ise Genoa'nın haricinde Trabzonspor'un da Güven Yalçın'a teklifte bulunduğunun altı çizildi.

2018 yılında Beşiktaş'a transfer olan 23 yaşındaki golcü futbolcu geçtiğimiz sezon 33 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.







