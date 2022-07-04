Genoa, Güven Yalçın’ın peşinde! Sözleşme teklifi yapıldı
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın’ın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak ediliyordu. Ülkemizden Trabzonspor'un da ilgilendiği 23 yaşındaki forvet için İtalya'da Serie B'ye düşen Genoa'nın devreye girdiği ve 2025 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme teklif ettiği iddia edildi.
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın’ın geleceği hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Nicolo Schira'nın haberine göre Genoa, Güven Yalçın'a 2025 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme teklif etti. Sözleşmede ayrıca 1 yıl opsiyon da bulunacak.
Trabzonspor da devrede
Haberin detaylarında ise Genoa'nın haricinde Trabzonspor'un da Güven Yalçın'a teklifte bulunduğunun altı çizildi.
2018 yılında Beşiktaş'a transfer olan 23 yaşındaki golcü futbolcu geçtiğimiz sezon 33 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.