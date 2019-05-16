Genk 8 yıl sonra şampiyon!

Belçika Şampiyonluk Grubu'nda, Anderlecht'e konuk olan Genk, mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Club Brugge'ün de kaybetmesiyle Genk, Belçika Ligi'nde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Konuk ekip Genk'in golü 11. dakikada Bryan Heynen'den geldi. Anderlecht'in golünü ise 65. dakikada Yannick Bolasie kaydetti. Club Brugge sezonu 2. sırada tamamlarken, bu iki kulübü Standard Liege ve Royal Antwerp takip etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile I Grubu'nda yer alan Genk, ilk maçtan 4-2 galip ayrılırken, ikinci maç 1-1 sona ermişti.