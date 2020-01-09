Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ni (TOHM) ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduğu sporcu ve antrenörlere eşofman dağıttı.

Olimpiyatlar başta olmak üzere uluslararası müsabakalarda yarışacak olan sporcuların yetiştirildiği Bursa Olimpik Hazırlık Merkezinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Atletizm, yüzme, taekwondo, güreş ve modern pentatlon branşlarında sporcuların yetiştirildiği Olimpik Merkezi ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, sporcu ve antrenörlerle bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen TOHM projesinin önemine dikkat çeken İl Müdürü Salih Başparmak; hizmete girdiği günden beri yürütülen planlı, sistemli ve özenli çalışmaların meyvelerini aldıklarını söyledi. Özellikle uluslararası müsabakalarda bugüne kadar birçok başarıya imza atan sporcuların daha nice başarıları Bursa’ya kazandıracağına inandığını da kaydeden İl Müdürü Başparmak, “Sizlere en iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz. Başarılarınızın artarak devam etmesi için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Kapımız size her zaman açıktır” dedi.

TOHM yetkilileri ve teknik ekibinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Başparmak, ziyaretin sonunda sporcu ve antrenörlere 144 adet eşofman takımı dağıttı.

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