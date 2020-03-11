Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan koronavirüs önlemi

Erciyes Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlenen ‘Engelleri Aşan Gençler Projesi Eğitim Programı’na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ülkemizde alınacak koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Spor camiası olarak koronavirüs önlemlerini uluslararası ve ulusal federasyonlarla takip ettiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, “İptal edilen etkinlikler var, bizim çalışma yaptığımız etkinlikler var. İnşallah bunları da federasyonlarla, uluslararası camiayla olan temaslarımız sonucunda yarın (bugün) sizlerle paylaşacağız.” dedi.

Sağlık Bakanlığı’yla koordineli çalışıyorlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gerek yerel federasyonlar, gerekse uluslararası federasyonların yanı sıra Sağlık Bakanlığı’yla da sıkı bir işbirliği içinde olduğu ve ülkemizdeki risk taşıyan bazı önemli organizasyonların iptal edilmesi veya seyircisiz yapılması gibi önlemler üzerinde durulduğu belirtildi.

Bilindiği gibi daha önce Türkiye Kayak Federasyonu ülkemizdeki üç yerel organizasyonu; Alp Disiplini FIS Erciyes Kupası’nı, Alp Disiplini FIS Palandöken Kupası’nı ve Alp Disiplini FIS Sarıkamış Kupası’nı iptal etmişti. Ayrıca, Uluslararası Judo Federasyonu da Antalya’da yapılacak olan Grand Prix yarışlarının iptaline karar vermişti.

İptal edilecek veya seyircisiz yapılacak organizasyonlar arasında bazı branşlardaki lig müsabakalarının yanı sıra, önümüzdeki üç ay içinde yapılması planlanan uluslararası şampiyonaların da olabileceği öğrenildi.