Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gelenekselleşen Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına bu yıl rekor sayıda başvuru geldi. Bakanlık, kişi ve sivil toplum kuruluşlarından gelen 4 binin üzerinde proje başvurusundan 765 tanesine, 25 bin TL ile 350 bin TL arasında mali destek vererek, toplam 90 milyon TL proje desteği sağlayacak.

YOĞUN TALEP ÜZERİNE 35 MİLYON TL'LİK DESTEK 90 MİLYONA YÜKSELTİLDİ

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına çıktıklarında 35 milyon TL olarak açıkladıkları desteği gelen yoğun talep üzerine 90 milyon TL'ye yükselttiklerini kaydetti. Bakan Kasapoğlu, kişi ve sivil toplum kuruluşlarından 4 binin üzerinde rekor sayıda proje başvurusu gelmesi üzerine bu kararı aldıklarını dile getirdi.

765 PROJEYE, 90 MİLYON TL PROJE DESTEĞİ

Bakan Kasapoğlu, bu yıl Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına 4 binin üzerinde rekor sayıda başvuru geldiğini, bu projeler içerisinden ise 765 projeye destek vereceklerini bildirdi. Program kapsamında; 765 projeye 25 bin TL ile 350 bin TL arasında mali destek verilerek toplam 90 milyon TL proje desteği sağlanacağını kaydeden Bakan Kasapoğlu, Gönüllülük, Kişisel Gelişim, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Kitap Kahve, Kültür ve Sanat, Yenilikçi Fikirler, Çevre ve Hayvanların Korunması olmak üzere 8 başlıkta çağrıya çıktıklarını hatırlattı.

BAKAN KASAPOĞLU: "GENÇLER BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ, GENÇLERİMİZİN İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAK BİZİM GÖREVİMİZ"

Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak gençlere sadece moral motivasyon değil, gerektiğinde finansal destekte verdiklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Gençler bizim yarınlara olan yürüyüşümüzde, güçlü Türkiye iddiamızda en büyük en büyük gücümüz. Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki; "Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız." Gençlerimizin işlerini kolaylaştırmak bakanlık olarak bizim görevimiz. Maddi - manevi tüm desteğimizle her zaman gençlerimizin yanındayız. Gençlerimizin yarınlara daha donanımlı, daha güçlü hazırlanmaları adına girişimci gençler olarak yetişmeleri için her türlü çabayı sarf ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Gerek bakanlık, gerekse de diğer kurumlarla işbirliği halinde proje destekleri veriyoruz. Genlerimize, 'Fikir senden, destek bizden' diye seslenerek, fikrin varsa gel diyoruz. Gençlerimize gerek bireysel anlamda gerekse de sivil toplum kuruluşları olarak desteklerimiz sürecek. Fikri olan gençlerimizin her daim yanında olduğumuzu bilmelerini isterim."

SONUÇLARA NASIL ULAŞILABİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, proje teklifi sunan proje yürütücülerinin başvuru sonuçlarını https://gpdp.gsb.gov.tr/ linkinden sorgulayabilecekleri bildirildi. Açıklamada, ''Ayrıca proje koordinatörünün tanımlı e-posta adresine bildirilir. Desteklenmesi uygun görülmeyen proje teklifleriyle ilgili e-posta ile bildirim yapılmaz. Bakanlık tarafından projesinin desteklenmesi uygun bulunan proje yürütücüleri sözleşme imzalanması için gereken evrakların hazırlanması, proje eğitimi, bütçe revizyonu ve sözleşme imzalama işlemlerini içeren program konusunda ayrıca bilgilendirilecektir'' denildi.