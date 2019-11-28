28 Vakıf üniversitesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında milli sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okumaları için protokol anlaşması Ankara’da imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf üniversiteleri arasında sağlanan mutabakat metni uyarınca uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil edip başarı kazanan sporcular, vakıf üniversitelerinin tüm branşlarında sınav sıralamasındaki yerlerine bakılmaksızın, tam burslu olarak eğitim görebilecekler. Bu haktan yararlanabilmeleri için, yüksek öğretim sınavında, söz konusu üniversitenin gerekli olan taban puanını almaları yeterli olacak.

‘Artık vazgeçmeyecekler’

Mutabakat metni imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, üniversite çağı öncesi ailelerin ve sporcuların yaşadığı ‘Okul mu spor mu?’ tereddüdüne son verecek bu tarihi anlaşmayı yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kasapoğlu, şöyle konuştu: Bugün Türk sporu açısından tarihi bir gün. Bu iş birliği ile milli sporcular vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görme imkanına kavuşacak. Hangi bölüm olursa olsun, yüzde yüz burslu olarak tahsil imkanına erişecek.

Ortaöğretim okul spor faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı her yıl 2 milyon 200 bin, ancak bu sayı üniversite döneminde düşüyor. Temel sebebi akademik tercih. Bu kaybı en aza indireceğiz. Milli sporcularımızın sadece spor bilimleri fakültelerini tercih etmeleri halinde sağlanan imkanları genişleteceğiz. Adım adım ilerliyoruz. Özel ortaöğretim kurumlarında da başarılı sporcuların burslu eğitim almasına imkan sağlanmasına çalışıyoruz.

Böylece, gelir seviyesi düşük aileler, sporda başarı potansiyeli olan çocuklarını, bu alandan uzaklaştırmak yerine teşvik edecek.”

Tam burs imkanı neler kazandıracak?

Milli sporcu vakıf üniversitesine, son sırada dahi girse ücretsiz okuyabilecek.

Devlet üniversitelerinde tıp tahsili için ilk 20.000 de yer alma başarısı gerekirken, vakıf üniversitelerinde ilk 50.000’de olmak; diş hekimliği için ilk 30.000 yerine 80.000’de olmak, hukuk fakültesi için ilk 60.000 yerine ilk 150.000’de olmak yeterli olacak.

Milli sporcumuzun gelecek kaygısı ortadan kalkacak. Örneğin bir milli tekvando sporcusu, spor bıraktığında bir diş hekimi olabilecek. Kamp ve müsabaka dönemlerinde, üniversite yönetimi milli sporcuya esnek müfredat imkânı sunacak.

Üniversiteler Spor Ligi’ne tam destek

Bakan Kasapoğlu, bir dizi yeni uygulamanın da müjdesini verdi. Sporda önde olan başarılı ülkelerde olduğu üniversite düzeyinde sportif faaliyetlerin geliştirilmesi için düzenlemeler yapılıyor. Üniversiteler spor ligi için bakanlığın tüm imkanlarının seferber edileceği bildirildi.

Protokole imza atan üniversiteler

Acıbadem Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Aydın Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Esenyurt Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi, Gedik Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Ted Üniversitesi, Ticaret Üniversitesi, Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi.