Gençlik ve Spor Bakanlığı, Forbes Dergisi işbirliği ile Türkiye’de, 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış gençlerin küresel bir gençlik kulübü olan “30 Altı 30”da yer almasını amaçlayan programa ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Forbes Dergisi iş birliğinde Türkiye’de ilk defa “30 Altı 30” programı düzenleyecek.

11 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek program ile Türkiye’de 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış gençlerin küresel bir gençlik kulübü olan “30 Altı 30” da yer alması amaçlanıyor.

Programda, başardıklarıyla, ürettikleriyle, fikirleriyle, yaratıcılığıyla, ülkemiz ve dünya hayalleriyle, cesaretiyle yaşıtlarından farklı olduklarına inanılan gençlere ödül verilecek.

“30 Altı 30” nedir?

“30 Altı 30” fikri ilk defa Forbes tarafından 2011 yılında ABD’de ortaya çıkarılmıştır. 2016 yılında Avrupa ve Asya ülkelerinde başarılı gençler fikirleriyle projeye dahil olmuştur. Daha sonraki yıllarda diğer kıtalardan da katılımcıların eklenmesiyle yelpaze genişlemiştir. Dünya çapında 9 binden fazla üyesi bulunmaktadır.

Bulunduğu sektörü değiştiren, dönüştüren, ezber bozan, insanların hayatına pozitif etki katan, her haliyle ve hareketiyle göze çarpan 30 yaş altı gençlerin belirlendiği“30 Altı 30”listesi, ülkemizden aday olarak başvuran ya da gösterilen yaklaşık 500 isim içerisinden “Forbes Türkiye” ve “Forbes ABD” editörleri tarafından sıkı bir incelemeye tabi tutularak belirlenmiştir.

Üç aşamalı olarak yapılan değerlendirme sisteminden geçen adaylar sadece kazandıkları parayla değil yaptıkları işin yarattığı değişim ya da değişim potansiyeli dikkate alınmıştır. Ölçülebilir başarı kriterinin yanı sıra adayların bu alandaki etkinlikleri, lider tutumları ve gelecek için bugünden attıkları adımlar değerlendirmelerde önemli rol oynamıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda son 50 listesine kalan adaylar ile yüz yüze görüşülerek kişilikleri, heyecanları, yaptıkları işe olan tutkuları kısacası “değişim” yaratma potansiyelleri değerlendirilmiştir.

“30 Altı 30” programında ödül alacak isimler

Bakanlık Konferans Salonunda düzenlenecek programda, bazı kategorilerde grup olarak başarı sağlandığından ödül alacak 36 genç isim ise şöyle:

“• Sümeyye Boyacı (16) – Sporcu, Yüzme

• Ömer Faruk Taştan (26), Faruk Semerci (26) – Kurucu Ortaklar, Genecare

• Kerim Kaya (23), Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu (25), Ömer Kaya (24), Okan Şencan (24) – Kurucu Ortaklar, Vircon Group

• Dr. Enes Efendioğlu (26) – Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi

• Ece Çiftçi (26) – Kurucu, Sosyalben Vakfı

• Berkay Aşıkuzun (25) – eSpor Oyuncusu, Supermassive

• Alparslan Demir (27) – Kurucu, Bir Yudum Kitap

• Tayga Baltacıoğlu (28) – Kurucu Ortak, Mutlubiev

• Nisan Ak (28) – Orkestra Şefi

• Efe Kethüda (29) – Kurucu, Flank esports

• Kaan Günay (28), Onur Kardeşler (27) – Kurucu Ortaklar, Firefly

• Cedi Osman (24) – Profesyonel Basketbol Oyuncusu, Cleveland Cavaliers

• Sera Ünlü (29) – Kurucu, Kybele

• Kadir Demircioğlu – Kurucu Ortak ve CEO – Thread in Motion

• Rümeysa Kadak (23) – Milletvekili

• Mete Gazoz (20) – Okçuluk Sporcusu

• Aleyna Tilki (19) – Müzisyen

• Umutcan Duman (28), Mert Necip Barutçu (28) – Kurucu Ortaklar, Evreka

• Yusuf Furkan Ergür (25) – Kurucu, Phoenix Enerji

• Karsu (29) – Müzisyen

• Nathan Candaner (24) – Kurucu Ortak ve CEO, Jobzmall

• Dr. Yusuf Yeşil (25) – Kurucu, Yeşil Science

• Kerem Deveci (29) – Kurucu, Deveci Tech

• Merve Manastır (29) – Kurucu, Manu Atelier

• Berkay Şamiloğlu (24) – Kurucu ve CEO, IONED

• Ayhancan Güven (21) – Sporcu, Otomobil Yarışcısı

• Emine Saraç (29) – Nanomed Diagnostic Biotech

• Şebnem Günay (25) – Kurucu, Sebnemgunay

• Melissa Yacoub (23) – Kurucu, Discover Consultancy

• Recai Serdar Gemici (29) – Kurucu Ortak ve CEO, Albert Health”​