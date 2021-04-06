Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Bingöl heyetiyle bir araya gelerek, gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imzaladı. Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizde gençlik ve spor alanındaki çıtayı Adaklı, Genç, Kiğı, Solhan, Yayladere ve köylerimizle daha yukarıya taşıyacağız. Her ilçede gençlik merkezimiz olacak, semt sahaları, voleybolu, futbolu. Spor salonumuzla, basketbol alanlarımızla 20 bin pota kapsamında 100 potamızı Bingöl´e kazandıracağız. 18 tane sentetik sahalarımız, açık kapalı olmak üzere yine Bingöl halkına kazandıracağız. Haserek Kayak Merkezi ülkemizin nadide kayak merkezlerinden bir tanesi. Hem merkezleri hem pistleri hem teknolojik yeni donatılarıyla ülkemizin en müstesna spor turizmi mekanlarından birine dönüştüreceğiz. Projesi tamamlanır tamamlanmaz, onu da imzalayıp harekete geçireceğiz" diye konuştu.



