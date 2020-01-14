Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: Kulüp yapıları değişecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen ’Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’ dün başladı. Çalıştayın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Süper Lig kulüplerinden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile diğer kulüp başkanları ve federasyon başkanları katıldı. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun konuşmasıyla çalıştay başladı. Bakan Kasapoğlu’nun konuşmasından sonra basın mensupları salondan çıkarıldı. Bakan Kasapoğlu dev organizasyonda şunları söyledi:

‘2020 madalyalar yılı’

“2019 yılını, Türk Sporu’nda birçok ilke imza atarak, rekorlar kırarak tamamladık. Atletizm, jimnastik, eskrim, güreş, karate, okçuluk, tekvando ve yüzme başta olmak üzere pek çok branşta spor tarihimizin en başarılı neticelerini elde ettik. Futbol A Milli Takımımız ve pek çok takım sporu milli takımlarımız bizleri gururlandırdı. 2020 yılı ise inşallah madalyalar yılı olacak. Önümüzde Tokyo Olimpiyatları ve Avrupa Futbol Şampiyonası gibi üst düzey organizasyonlar var. Bütün sporcularımız teknik adam ve antrenörlerimiz üst seviyede bir motivasyonla hazırlıklarını, sürdürüyorlar.”

‘Cumhurbaşkanımız sayesinde’

“Amerikalı yazar John Calvin Maxwell’in bir sözü var. ‘Hiçbir başarı tesadüf değildir.’ Başarı; çok çalışmak, azim, fedakârlık ve en önemlisi de yapılan işi sevmekle gerçekleşir. Bugün Türk sporunun istikrarla yükselen bir ivmeye sahip olmasının en büyük nedeni, üst üste konarak bugüne ulaştırılmış fedakarlıklar ve çalışmalardır. Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki hemen her branşta yaşadığımız “ilklerin” ve sportif başarıların temelinde Sayın Cumhurbaşkanımız’ın üstün gayretleriyle gerçekleşen “Spor tesisleri devrimi” vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın göstermiş olduğu vizyon çerçevesinde yapılan çalışmalarla ülkemizin dört bir yanında tesis eksiklerimizi tamamladık. Bugün Avrupa’nın en modern tesislerine, statlarına sahibiz.”

‘Kulüpler böyle gitmez’

“Tesisler gelişti, imkanlar genişledi, spor pazarı içerisinde ülkemizin elde ettiği pay arttı, uluslararası organizasyonlar ülkemizde daha fazla yer almaya başladı, ancak kulüplerimiz seviyesinde idari ve mali anlamda maalesef bir istikrar yakalayamadık. Mevcut yapı ve anlayışla kulüplerimizin, bilhassa futboldaki faaliyetlerini sürdürmeleri pek mümkün görünmüyor. Mevcut durumu iyi analiz etmeliyiz ve bu endüstrinin dinamolarından biri haline gelmek istiyorsak, analitik bir perspektifle futbola bütüncül bir bakış açısı getirmek mecburiyetindeyiz.”

‘Antrenör eğitiminde çığır açtık’

“Antrenör eğitim yönetmeliğimizi değiştirdik. Antrenör eğitim programı artık teorik derslerin yer aldığı temel eğitim ve uygulama eğitimi olarak iki aşamalı gerçekleştirilecek. Temel eğitim bölümü uzaktan eğitim yöntemiyle beş kademe olarak yapılacak. Bu sayede antrenör adaylarının temel eğitime erişilebilirliği yaygınlaştırılacak, eğitimde fırsat eşitliği sunulacak ve eğitimlerin kalite standardizasyonu ülke genelindeki bütün adaylar için sağlanmış olacak. Yine spor lisesi mezunlarına 1. kademe yardımcı antrenör belgesi verilecek. Bu şekilde antrenör ihtiyaçlarımızı nitelikli bir şekilde gidermenin önünü açmış oluyoruz.”

‘Finansal disiplin şart’

“Almanya, Fransa, İngiltere gibi; idari, mali ve sportif yönden bir yeniden yapılanma sürecine girilmesi gerektiği artık su götürmez bir gerçek... Özellikle futbolumuzun artık kendi değerini, idari, mali ve sportif anlamda çağdaş ve gerçekçi yöntemlerle, uluslararası bakış açısına uygun strateji ve planlarla şekillendirmesi gerekiyor. Çünkü global çapta sportif başarının, finansal ve idari disiplinle eş zamanlı gerçekleştiği bir çağda yaşıyoruz.

‘Rekabet sahada’

Bakan Kasapoğlu son dönemde yaşanan tartışmalarla ilgili olarak da, “Elbette rekabet olacak ama sadece sahada” dedi ve ekledi: “Sahanın haricinde de ülkemiz adına, milletimiz ve insanlık adına neler ortaya koyabiliriz; sporun birleştirici, kaynaştırıcı, rehabilite eden dönüştüren ruhunu nasıl ortaya daha güçlü bir şekilde çıkarırız, bunun gayreti içerisinde olacağız.”.

‘Meclis’e taşınacak’

“Kulüplerin idari ve mali disiplini yakalamaları için, liyakat sahibi kimselerin yönetim kadrolarına dahil edilmesi gerekiyor. Ülkemizde kulüp yapıları, dünyada eşine pek az rastlanır bir çeşitlilik gösteriyor. Dernek, anonim şirket, müessese, branş ve belediye kulüplerimiz var. Bu durum, yasal anlamda sorunları da beraberinde getiriyor. İnşallah, milli irademizin tecelligâhı Gazi Meclisimiz, üzerine çalıştığı bizim de teknik ve veri desteği verdiğimiz ‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasasıyla’ bu konuyu yakın bir zamanda gündemine alacak.”



