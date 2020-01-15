Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: Kimse önümüzde duramaz

Çalıştayın verimli ilerlediğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Pazartesi başlayan ve cuma günü sona erecek olan bu süreç sporun kardeşlik ruhuna, sahada kalacak olan rekabet anlayışına, dostluk anlayışına çok uygun bir şekilde ilerliyor. Ben bu anlamda müteşekkirim ve bundan sonraki süreçte de bugüne kadar belki de kronikleşen sorunların konuşulmasıyla, masaya yatırılmasıyla inşallah sorunları hatalarla yüzleşerek çözeceğiz” dedi.

‘Cumhurbaşkanımız’a anlattık’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalıştayın sonuçlarını paylaştıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizleri kabul etti. Kendilerine gelinen aşamayı ve süreci arz ettik. Bu çalıştayın sonuçlarını da arz etmekten ayrıca heyecan duyuyoruz. Yolumuz uzun bir yol. Ülkemiz genç bir nüfusa sahip. İmkanlarımız çok ileri boyutta. Bu imkanları bu genç nüfusla birlikte değerlendirdiğimizde önümüzde hiç kimse duramayacaktır” ifadelerini kullandı.

‘Şeffafça ilerliyor’

Futbolda ve diğer branşlarda güçlü bir geleceğin kendilerini beklediğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Hep birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Çalıştayımız bereketli sonuçlar getirdi. Diğer federasyonlarımızla da konuları masaya yatıracağız. Her şey çok, şeffaf çok güzel bir şekilde ilerliyor” sözlerini sarf etti.