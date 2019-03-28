Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu gecede, 'Yılın Sporcusu' unvanını ikinci defa kazanan Ramil Guliyev'e ödülünü takdim ederken bir de konuşma yaptı ve şunları söyledi:

"Bu tesisleşmenin dünyada benzeri yok"

Tam 17 yıldır Türkiye'yi bir spor ülkesi haline getirmek için gayret sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Türk sporunu şaha kaldıracak pek çok yatırım gerçekleştirdik. Şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki; son yıllarda hayata geçirdiğimiz sportif tesisleşme hamlesinin dünyada bir benzeri yok.

"Özveriyle çalışmaya devam edeceğiz"

Avrupa'nın en genç spor tesislerine sahibiz. Art arda hayata geçirdiğimiz birbirinden değerli projelerle bundan sonra hem toplumda sporun yaygınlaşmasını hem de sportif başarılarımızın katlanarak artmasını sağlayacağız. Spor Türkiye, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Sporun Öncüsü Kadınlar, Yetenek Taraması gibi çalışmalarımızla, sporda devrim niteliğinde adımlar atıyoruz. Türkiye'de sporun çok daha iyi noktalara gelmesi için sizlerin desteği ve bütün paydaşlarımızın katkılarıyla, özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.

"35 bin çocuğa malzeme desteği sağlayacağız"

Çünkü bu ilerleme sürecinin muvaffakiyete ulaşması için birlik ruhuyla hareket etmenin, omuz omuza olmanın kıymeti tartışılmaz derecede önemli. Bu anlamlı gecede verilecek ödüllerin yanı sıra, büyük bir sosyal sorumluluk projesinin de hayata geçirildiğini sizlere müjdelemek isterim. "Sporun En İyileri" için verilen oylarla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 35 Bin çocuğumuza malzeme desteği sağlayacağız. Elbette Bakanlık olarak bütün imkanlarımızı daima çocuklarımız, gençlerimiz için seferber ediyoruz. Ancak böyle prestijli bir organizasyonun aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesine de dönüşmesini çok kıymetli buluyor ve takdirle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.