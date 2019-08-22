Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: 'Gençlere güveniyoruz'

A Milli Basketbol Takımımız, 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek olan Dünya Kupası’na katılmak üzere Çin’e giderken, kafileyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yolcu etti.

Dün Shangay’a uçan, oradan da Atlas Galaksi Turnuvası’na katılmak üzere otobüsle Shuzou kentine geçen 12 Dev Adam, turnuvadaki ilk maçını yarın oynayacak.

Dünya Kupası ile ilgili görüşlerini açıklayan Bakan Kasapoğlu, “Federasyon başkanımızla zaten sürekli irtibat halindeyiz. Takımımızın atmosferinden her zaman haberimiz var. Güzel atmosferi hep birlikte gözlemledik. Ekip anlamında arkadaşlarımızı kararlı gördüm, o bakımdan mutluyum” dedi.

‘Uğurladığımız gibi karşılayalım’

Genç bir kadronun olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, “Altyapıdan yetişen ekip var, gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin inşallah o mücadeledeki kararlılığı, son saliseye kadar mücadele azmini gösterip bizi mutlu edeceklerine inanıyoruz. Olimpiyatlara katılmak önemli merhale olur. İnşallah bunu da kat etmiş olacağız. Takımımıza başarılar diliyoruz. Fırsatımızı ayarlamaya çalışacağız, onlarla beraber olacağız, gönlümüzün beraber olduğu gibi. İnşallah onları mutlulukla, sevinçle, başarılarla uğurladığımız gibi karşılayacağız” diye konuştu.

‘Hep beraber başaracağız’

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ise İstanbul’daki hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, “Umut her zaman var. Olimpik ülke olmamız gerektiğini hep söylüyorum. Özellikle basketbolda artık olimpiyat görmek istiyoruz. Çok genç arkadaşlarımız var. Statü kolay değil, başarmaya çalışacağız. En yakın sürede olimpiyatlarda olacak bir takımımız var diye düşünüyorum. Bunu inşallah hep beraber başaracağız” ifadelerini kullandı.