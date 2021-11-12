Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Soma Gençlik Merkezi’ni açtı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa kent merkezindeki programların ardından Soma ilçesindeki gençlik merkezi açılışına katıldı. Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, gençler başta olmak üzere tüm Soma halkına 7 gün 24 saat hizmet edecek kapasitede bir merkezin açılışın yapacaklarını söyledi.

Türkiye’deki gençlerinin sadece bu ülkenin değil tüm insanlığın umudu olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Sadece yarınların değil, bugünlerin de teminatı bizim gençlerimiz. Gençlerimizin hem bugününü hem de yarınını dolu dolu değerlendirmeleri adına donanımlı bir şekilde yetişmeleri adına Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde bugüne kadar hiçbir özveriden kaçınmadığımız gibi bundan sonra da gençlerimiz için hiçbir fedakarlıktan geri durmayacağız." dedi.

Gençleri yetiştirmek, teşvik etmek, desteklemek ve önünü açmak adına her imkanı seferber edeceklerini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, kültür adamlarını, sporcularını, yıldızlarını, analarını, babalarını yetiştirmek için inanıyorum ki bu gençlik merkezimiz gece-gündüz tüm ekibiyle hizmet edecek. Ülke genelinde gençlik merkezleri sayımız 400’e yakın oldu. Hamdolsun Soma’daki gençlik merkezimizi tamamladık. Manisa’da gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Bununla birlikte amacımız gençlerimizin her alanda desteklenmesi. İşte burası gençlerimizi bilimden sanata, sanattan kültüre, spora kadar gelişimlerini desteklemek amacıyla her türlü imkanla donanmış bir tesis."

Kasapoğlu, Soma’da belediyeyle el ele vererek çıtayı yükselteceklerini aktardı. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" kampanyası kapsamında tüm vatandaşlara yüzme öğreteceklerini bildiren Kasapoğlu, Soma Stadı’nın 7 bin 500 kişi kapasiteyle ilçeye kazandırılacağını sözlerine ekledi. Konuşmanın ardından Kasapoğlu, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri ile tesisin açılışını gerçekleştirdi. Kasapoğlu ve beraberindekiler daha sonra tesisi gezdi.

Bakan Kasapoğlu, sonrasında ilçedeki birtakım tesislerde incelemelerde bulunup çocuklara kitap hediye etti.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup’u makamında ziyaret ederek ilçe hakkında ilgi alan Kasapoğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.

MANİSA (AA)