Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, özel sporcularla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası turnuvalarda derece elde eden down sendromlu milli sporcular ile bir araya geldi.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde Bakan Kasapoğlu, milli sporcularla tek tek ilgilenerek, bir süre sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, “Özel sporcular bizim için her zaman ayrı bir yerde. Sizler için ne yapsak az” dedi.

Kabulde, Avrupa Şampiyonası’nda gülle atmada dünya rekoru kırarak şampiyon olan Ali Topaloğlu, gülle atma ve disk atmada altın, 100 metre, cirit atma, uzun atlama ve 400m gümüş olmak üzere toplamda 6 madalya kazanan Dilara Çevik, cirit atmada Avrupa ikincisi olan Münevvere Yılmaz, Avrupa şampiyonu olan Kadın Masa Tenisi Takımı ile Avrupa Futsal Şampiyonası’nda üçüncü olan Milli Takımı oyuncuları yer aldı.