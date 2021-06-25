Filenin Sultanları, 3'üncülük maçında rakibi Japonya’yı, 25-19, 25-16 ve 25-17’lik set sonuçlarıyla 3-0 yendi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda, kaptan Eda Erdem Dündar ve Milli Takım Menajeri Pelin Çelik’i telefonla arayarak kutladı.

Bakan Kasapoğlu ayrıca yayımladığı tebrik mesajında, “İtalya’da düzenlenen FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum. Organizasyon boyunca etkili bir performans ortaya koyan Milli voleybolcularımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na da ne kadar hazır olduklarını herkese gösterdi. Milli Takımımızı FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde elde ettiği dereceden dolayı tebrik ediyor, bu değerli başarıda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.