  • Haberler
  • Futbol
  • Gençlik Turnuvası açılış maçında kazanan Rusya

Gençlik Turnuvası açılış maçında kazanan Rusya

20. Ege Uluslararası Gençlik Turnuvası başladı. Tire Tayfur Çiçek Stadı'nda oynanan ilk maçın galibi Makedonya'yı 4-0 mağlup eden Rusya oldu

14 Ocak 2019, Pazartesi 22:34
- A +
Gençlik Turnuvası açılış maçında kazanan Rusya

20. Ege Uluslararası Gençlik Turnuvası açılış maçında Rusya-Makedonya ile karşı karşıya geldi. 

Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in tribünden takip ettiği maçta Rusya U16 Milli Takımı deyim yerindeyse gol olup yağdı. Rusya karşılaşmayı 4-0 kazandı. 

20. dakikada karşılaşmanın ilk golü Arsen Zakharian'ın ayağından geldi. İlk yarı 1-0 tamamlandı. 50. dakikada Artem Sokolov ceza sahası içinde yere düşürülünce maçın hakemi penaltı kararı verdi. Sokolov kullandığı penaltıyı gole çevirerek durumu 2-0'a getirdi. 51. dakikada penaltının ardından oyunun başlamasıyla topla buluşan Malygin skoru 3-0'a getirdi 60. dakikada tekrar sahneye çıkan Artem Sokolov kendisinin 2, maçın da son golünü attı. Karşılaşma Rusya'nın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.