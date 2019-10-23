Gençlik Projeleri Destek Programı’na başvurular uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün sona erecek olan Gençlik Projeleri Destek Programı’na başvuruların 1 hafta uzatıldığını açıkladı.

Kasapoğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, gençlere, ‘“Fikirlerinizle, hayallerinizle gelin, biz de destek verelim” diye seslendi. Gönüllülük, Kültür ve Sanat, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Yenilikçi Fikirler, Çevre Bilinci ve Hayvanların Korunması projelerine 15 milyon lira kaynak sağlanacak. Kültür ve Sanat’ta “15 Temmuz”, Kültür ve Sanat ile Yenilikçi Fikirler’de ise “Prof.Dr.Fuat Sezgin” temalı proje tekliflerine öncelik verilecek.