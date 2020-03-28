Gençlik merkezinden maske desteği!

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ile birlikte Türkiye‘ye dönen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecini geçirebilmeleri için KYK yurtlarının kapılarını açan Gençlik ve Spor Bakanlığı, şimdi de koronavirüse karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanlarına destek amacıyla gençlik merkezlerinde korumalı maske üretimine başladı. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde korumalı maske üretimine başlandı. Gönüllü olarak görev alan gençlik liderleri, bir yandan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam ederken, diğer yandan da sağlık çalışanları için hayati önem taşıyan korumalı maske üretimine öncülük ediyor.

‘Hedefimiz günlük 40 bin maske’

Bakanlığa bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde, gençlik liderlerinin öncülüğünde gönüllülerinde katılımıyla 3D yazıcılarda üretilen maskeler, hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının kullanması için il sağlık müdürlüklerine gönderiliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da korumalı maske üretimi yapılan merkezlerden biri olan Keçiören Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek, ilk üretilen maskeleri deneyerek, tanıtımını yaptı. Korumalı maske üretimi hedefinin günlük 500 adet olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, “81 ile baktığımızda bu sayı 40 bini buluyor. Günlük yaklaşık şu an itibariyle 25-30 bin arası hedefimiz var. Bunu en kısa sürede inşallah yeni gönüllü gençlerimizle daha da artırmayı hedefliyoruz”diye konuştu.