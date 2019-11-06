(Gençlik ligi) Real Madrid-Galatasaray maç sonucu: 2-4

UEFA Gençlik Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid'in konuğu oldu. Dev maç öncesi gençlerin de nasıl bir performans göstereceği herkes tarafından merak edildi. Mücadeleye rakip Real Madrid hızlı başladı ve henüz 2. dakikada Armanteros'un golü ile skorboard erken bir dakikada değişmiş oldu. Bu golün ardından temsilcimiz Galatasaray maça ağırlığını koydu ve dakikalar 24'ü gösterdiğinde penaltı kazandı. Topun başına geçen Süleyman Luş skoru eşitleyen golü kaydetmeyi başardı.





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UEFA Gençlik Ligi'nde Real Madrid maçında Galatasaray'ın attığı beraberlik golünden sonra futbolcular asker selamı verdi.

Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu ve ekipler 1-1'lik eşlitlikle soyunma odasının yolunu tuttular.

2. yarıya da hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu ve 55. dakikada Yunus Akgün yerde kaldı, Galatasaray maçta ikinci kez penaltı kazandı. Yunus, penaltıyı da gole çevirdi. Performansı ile A takıma da göz kırpan Yunus'un golü ile Galatasaray maçta 2-1'lik üstünlüğü sağladı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Galatasaray'ın 2-1 öndeyken yakaladığı 2'ye 1 kontratakta Atalay Yıldırım, bomboş durumdaki arkadaşını göremedi, topu geri oynadı.

Bu pozisyondan 2 dakika sonra Real Madrid yakaladığı pozisyonu gole çevirmeyi başardı ve Gutierrez topu filelere göndermyi başaran isim oldu. Mücadeleye bu golle yeniden eşitlik geldi.

Maçın son anlarına girilirken tam maçın berabere biteceği düşünülürken 86. dakikada dengeleri değiştiren gol temsilcimizden geldi. Oyuna sonradan dahil olan Atalay Yıldırım savunmanın hatasını affetmedi ve maçın skorunu 3-2'ye getiren golü kaydetti.

Sarı Kırmızılı ekip 90. dakikada güzel bir korner organizasyonu ile skoru 4-2'ye getirmeyi başardı. Korner atışında savunmadan ileriye çıkan Işık Kaan Arslan, mücadelenin sonucunu tayin eden golü atmayı başardı.

Golün ardından sahada zaman zaman sinirler gerildi. Galatasaray'ın kaptanlığını yapan Yunus Akgün mücadelede 2. sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu gol aynı zamanda maçında sonucu oldu ve Galatasaray 4-2'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Real Madrid bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini aldı. Galatasaray bu sonuçla gruptaki ilk puanlarını aldı ve 3 puanı kaparak bir sonraki maçlar için iddialı bir konuma geldi. Real ise grupta 9 puanda kaldı.