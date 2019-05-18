Gençlik Haftası Voleybol Turnuvası sona erdi

30 Nisan Salı günü başlayan ve Söke, Köşk, Kuyucak, Efeler olmak üzere 4 ilçede oynanan müsabakalar birbirinden heyecanlı anlara sahne olurken daha önce resmi müsabakalarda forma giymemiş olan çok sayıdaki sporcu da voleybolla tanışma fırsatı yakaladı.

Organizasyonun çok büyük olmasına rağmen sahada ve herhangi bir konuda en ufak bir sorun yaşanmazken baştan sona fair-play ruhu ön plandaydı. Turnuva, bu yönüyle de izleyenlerin takdirini kazandı.

Söke’de oynanan final müsabakaları sonrasında Kızlarda 1. Efeler Karması, 2. Söke Karması, 3. Nazilli Karması ve 4. Karacasu Karması olurken Erkeklerde ise 1. İncirliova Karması, 2. Köşk Karması, 3. Kuşadası Karması 4. İse Karacasu Karması oldu. Dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve Şube Müdürü Mikail Kavaklı, Aydın Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ahmet Hünük ve Erol Barut, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Köşk Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Aydın, Efeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Aslan ile Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Ayfer Kaya, Nedim Bay ve Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu tarafından takdim edildi.

Ökkeş Demir Gençlerin Bayramını Kutlad ı

Kupa töreninde salonda bulunan gençlere seslenen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir “Sevgili Gençler: Sizler Tam 1 asır önce, 16 Mayıs 1919’da yakılan özgürlük ateşinin 19 Mayıs’ta Samsun’da taçlanmasıyla Türk Milletinin istikbalinin emanet edildiği, Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerisiniz. Bu, sizin bayramınız. Spor ile yetişen bir neslin başarılı olamayacağı hiçbir konu yoktur. Sağlam iradeler ve sağlam vücutlar ancak ahlâklı sporcular yetiştirmekle mümkün olur. Müsabakalardaki centilmenliğinize ve başarılarınıza hayran kaldım. Hele ki tribünlerin doluluğu beni ayrıca mutlu etti. Kazanan veya kaybeden ayırt etmeksizin sizleri ve sizleri yetiştiren değerli öğretmenlerimizi, antrenörlerimizi tebrik ederim. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz bu organizasyonun idaresinde bizlere yardımcı olan Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu kardeşime ve ekibine de teşekkür ederim. Dilerim her biriniz gelecekte de spordan kopmamış, başarılı bireyler olmaya devam edersiniz” dedi.

Organizasyonda dereceye giren takımlara 19 Mayıs’ta Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenecek olan törende Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından da kupa takdim edilecek.

İHA