Gençler’e büyük şok

Ligde iki maç üst üste kazanan Gençlerbirliği’ne dün Galatasaray 3-0’lık skorla ağır bir darbe vurdu. Başkent ekibi gelecek hafta Antalyaspor karşılaşmasını kazanıp, tekrar çıkışa geçmek istiyor.

02 Mart 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Gençler’e büyük şok

Galatasaray maçı öncesinde Gençlerbirliği’nde 5 futbolcunun sakatlıkları bulunuyordu. Sakatlıkları nedeniyle Bogdan Stancu, Floyd Ayite Sefa Yılmaz, Erdem Özgenç ve Arda Kızıldağ, Sarı-Kırmızılılar karşısında forma giyemedi. Başkent ekibinin, eksikler nedeniyle maç içerisinde organize olmakta bir hayli zorlandığı gözlemlendi.

Alanya ve Ankaragücü’nün ardından...

Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapamayan Gençlerbirliği, son oynadığı Alanyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarından galip ayrılıp, çıkışa geçmişti. Fakat Başkent temsilcisi dünkü mağlubiyetle beraber bu seriyi bitirdi. Gençlerbirliği, gelecek hafta oynanacak olan Antalyaspor mücadelesiyle birlikte tekrar üst sıralara tırmanmak istiyor.

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