Sezon başından beri oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla yoğun eleştirilere maruz kalan Galatasaray, önceki gün de Real Madrid'den 6-0'lık ağır bir yenilgiyle döndü. Özellikle takım içinde Ryan Babel, Mariano, Yuto Nagatomo, Michael Seri ve Sofiane Feghouli eleştirilerin odak noktası haline geldi. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Beşiktaş derbisinin ardından büyük neşter sinyali vermesiyle birlikte gözler genç oyunculara çevrilmişti. "17- 18 yaşındaki gençleri sahada görebilirsiniz" diyen Terim, sarı kırmızılıların 'altın jeneresyonu' olarak tabir edilen futbolcuları işaret etmişti. Önceki gün de UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, deplasmanda Real Madrid U19'u 4-2 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Genç yıldız adayları, güzel futboluyla İmparator'a adeta "Biz de buradayız, hazırız hocam" mesajı verdiler.

İŞTE ALTIN JENERASYONDAN GÖREV BEKLEYEN OYUNCULAR

YUNUS AKGÜN (19)

HER iki kanatta da görev alabiliyor. Zaman zaman A takım kadrosunda da kendine yer bulan 19 yaşındaki genç oyuncu, sol ayağını iyi kullanmasıyla tanınıyor. Griezmann'ın Real Sociedad günlerine benzetiliyor.

SÜLEYMAN LUŞ (19)

SOL BEKTE forma giyen Süleyman, teknik kapasitesi yüksek bir isim. Fiziği ise zayıf olarak öne çıkıyor. Fatih Terim, onu Nagatomo ve Ömer Bayram'ın yerine düşünüyor.

IŞIK KAAN ARSLAN (18)

YAŞINA RAĞMEN 1.86'lık boyuyla dikkat çeken Işık Kaan, teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor. Terim, Kaan'dan bir Ozan Kabak çıkışı bekliyor.

MUSTAFA KAPI (17)

MUSTAFA henüz 14 yaşındayken Riekerink zamanında A takım formasını, Levski Sofya hazırlık maçında giymişti. Oyun kurucu olarak görev yapıyor. Terim, onu 8 numarada da düşünüyor.

ATALAY BABACAN (19)

ÖZELLIKLE geçen sezon kupa maçlarında süre almaya başlayan genç yıldız adayı, solak futbolcu olmasıyla öne çıkıyor. Hem 10 numarada Belhanda'nın yerine hem de hem de kanat pozisyonunda oynayabiliyor. Altın jenerasyonun 'en parlak' oyuncusu olarak lanse ediliyor.

ERENCAN YARDIMCI (17)

TERİM'İN sezon başında A Takım'a alarak denediği Erencan, hücum hattında önemli bir alternatif konumunda. Fiziği ve saçlarıyla Arsenal'in defans oyuncusu David Luiz'e benzetiliyor.

(Sabah)