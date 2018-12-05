Taha Cengiz Demirtaş, Berat Ayberk Özdemir, Mahmut Boz, Rahmetullah Berişbek ve Emre Gündoğdu ilk 11’de başlayan altyapı oyuncuları olurken daha sonra sahaya Metehan Mert ve Cengizhan Akgün de dahil oldu.

Metehan Mert ile Emre Gündoğdu ise ilk kez profesyonel olarak bir maça çıkmanın heyecanını yaşadı. Altyapıdan yetişen Halil İbrahim Pehlivan’ın son anda rahatsızlığı nedeniyle ilk 11’den çıkarılmasıyla kendini bir anda sahada bulan Emre , 57 dakika sahada kaldı ve başarılı bir performans sergiledi. Metehan ise oyuna 66.dakikada dahil oldu savunma ve hücumdaki katkısıyla göz doldurdu. İki futbolcu da ilk maç heyecanlarını kulüp internet sitesi için gerçekleştirilen röportajda dile getirdi.

Maçtan bir gün önce profesyonel sözleşmeye imza attığını söyleyen Emre, “Maçtan bir gün önce profesyonel oldum, maç öncesinde Halil İbrahim abinin şanssız rahatsızlığı sebebiyle ilk 11’de başladım. Verilen forma şansını en iyi şekilde değerlendirmek için çabaladım. Bana bu şansı veren Erkan Hoca’ya ve buraya gelmemde emeği olan başta Aykın Hoca ve Avni Hoca olmak üzere altyapı hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Heyecanlıydım ama kısa sürede üzerimden attım o heyecanı. Taraftarlarımızda tüm takıma ve özellikle biz altyapı oyuncularına çok güzel destek verdiler. Hocalarım gibi taraftarlarımızı da utandırmamak için çok çalışacağım.” dedi.

Nobre’nin yerine oyuna giren Metehan ise “Bana güvendiği ve bu şansı verdiği için Erkan Hoca’ya çok teşekkür ediyorum. Bir altyapı oyuncusu olarak en büyük hayalim A takım formasını giyebilmekti. İlk maçımda da böylesine güzel bir galibiyet almak çok mutlu etti. Altyapıdan bugünlere gelmemde emeği olan Avni Hoca ve Aykın Hoca başta olmak üzere tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Umarım uzun süreler Gençlerbirliği forması giyerim ve bana Gençlerbirliği forması ile kaptanlık bandını takmak nasip olur. En büyük amacım Gençlerbirliği kültürüne layık bir futbolcu olmak.” dedi.