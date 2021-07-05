2021-2022 sezonunda Gençlerbirliği, sağlık sponsoru olarak Medicana International Ankara Hastanesi ile bir yıllık anlaşmaya imza attı. Sponsorluk anlaşması gereğince Medicana ile yapılan sponsorluk A takımının yanı sıra U19, U17 ve U16 takımlarının futbolcu ve teknik heyetlerini de kapsayacak.

Ankara Medicana Hastanesi’nde imzalanan anlaşmaya Başkan Niyazi Akdaş da katıldı. Ayrıca Gençlerbirliği’ni temsilen Sağlıktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kudret Hatipoğlu da hazır bulundu.

Medicana Hastanesi’ni temsilen Genel Müdür Gülçin Türkmen Sarıyıldız ve Genel Müdür Yardımcısı Cemal Çaparuşağı da imza töreninde yer aldı.

Başkan Niyazi Akdaş, iki köklü kurumun anlaşmasının her iki tarafa da hayırlı olmasını dilerken Gülçin Türkmen Sarıyıldız, yeni sezon öncesi başkent ekibine başarılar diledi.