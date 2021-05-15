Başkent ekibi mucize peşinde... Gençlerbirliği ligde hedefi olmayan Trabzonspor'a konuk olacak. 38 puanla 20. sırada yer alan Kırmızı-Siyahlılar'a kazanmak da yetmiyor.

Kayseri'ye yenilmediği için...

Ankara temsilcisi kazandığı takdirde, 41 puanlı Kayseri'nin de Fenerbahçe karşısında yenilmesini bekleyecek. Olası böyle bir senaryoda aynı puandaki Gençlerbirliği ile Kayseri'nin ikili averajları dikkate alınacak. Sezonun ilk yarısında Kayseri'yi 3-2 deviren Başkent ekibi, ikinci devredeki mücadelenin 2-2 bitmiş olması sebebiyle ikili averajla ligde kalacak, düşen son ekip Kayseri olacak.