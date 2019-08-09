ANKARA,(DHA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekiz takımlarından Feirense forması giyen stoper Flavio da Silva Ramos satın alma opsiyonlu 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Transfer çalışmalarına devam eden takımımız Flavio da Silva Ramos ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Portekiz'in Feirense takımında forma giyen savunma oyuncusunu kulübümüz, satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadromuza kattı. 1994 yılında Brezilya'da doğan futbolcu kariyerine Nautico'da başladı. Daha sonra yine ülkesinde Paysandu forması giyen stoper, son olarak geçtiğimiz yıl Portekiz'de Feirense ile sezonu tamamladı."

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