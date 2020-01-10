Radyospor’da Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın canlı yayında sorularını yanıtlayan Musa Samur’un açıklamaları şöyle:

Gençlerbirliği için Joe Hart birinci tercih mi?

Joe Hart birinci seçenekten ziyade görüşülen oyunculardan biri. Tecrübeli bir kaleciyle devam etmek istiyoruz. Ertaç çok güzel maçlar çıkardı. Ama kaleci transferi yapacağız. Belki de tek transferle devre arası dönemi kapatacağız. Devre arasında transfer yapmayı çok doğru bulmuyoruz. Kendimizi güvende hissedeceğimiz bir kaleciyle devam edeceğiz.

Musa Samur: ”Yabancı kalecilerle görüşüyoruz”

Kaleci transferinde başka alternatifler de var. İsim vermek doğru olmaz. Joe Hart basına yansıdı biz de bunu reddetmedik. Yabancı ağırlıklı kalecilerle görüşüyoruz. Önemli olan kalecinin güven vermesi. Türkiye’de boşta olan bir alternatif görünmüyor.

Gençlerbirliği, Sinan Bolat ile görüştü mü?

Sinan Bolat ile ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama menajerler de kendi güvendikleri kalecileri öneriyorlar. Bu, başkanımız, teknik direktörümüz ve genel menajerimizin değerlendirmesi sonrası netleşecek. Kaleci transferini bir an evvel tamamlamak istiyoruz. Biz yeni kalecimiz kampta olsun istiyorduk. Umarım en iyisi olur.

Musa Samur: “Başarılı grafiğimizin devam edeceğine inanıyoruz”

Biz sezon başında da iyi bir kadro kurmuştuk. Bunu dile getiriyorduk. İstediğimiz sonuçları çeşitli nedenlerle alamıyorduk. Sonrasında Hamza Hoca’nın gelmesiyle beraber hatalar asgariye indi. Puan olarak da yansımalarını gördük. Bunun devam edeceğine inanıyoruz. Hamza Hoca takımla çalışma daha uzun çalışma fırsatı buldu. Kendini daha rahat anlatacaktır. Başarılı grafik devam edecektir.



