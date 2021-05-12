Özcan Bizati yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Gençlerbirliği, son haftalarda ise adeta çöktü. Son 3 maçını kaybeden Başkent temsilcisinin ligde kalmak için son çaresi dün Göztepe karşısında kazanmaktı. 12'de Soner Aydoğdu'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ideye, İzmir ekibini öne geçirdi: 0-1. 31'de Halil Akbunar'ın Yalçın Kayan sert vurdu, top filelere gitti: 0-2. 44'te Gençlerbirliği'nde Furman'ın sol kanattan kullandığı korner atışında kale sahasının önündeki Diego'nun düzgün kafa vuruşunda top ağları havalandırdı: 1-2. 49'da Diego’nun uzun pasında Ayite, kaleci Arda Özçimen’i avladı: 2-2. 50'de Beykan Şimşek, yeniden İzmir ekibini öne geçirdi: 2-3. İkinci yarının başında oyuna giren Başkent ekibinin tecrübeli golcüsü Bogdan Stancu, maçın kaderini değiştirdi.

Ligde kalmaları için...

57'de Stancu, maça yeniden denge getirirken, 70'te ev sahibine üstün konuma getirdi: 4-3. Rumen golcü, 83'te fişi çekti. Tarihi bir geri dönüşe imza atan Gençlerbirliği, puanını 38 yaparken, ligde kalma şansını da son haftaya taşıdı. Eğer Başkent ekibi, son hafta Trabzonspor 'u deplasmanda yener, Kayseri ise Fenerbahçe 'ye yenilirse ligde kalacak. Aksi takdirde Kayseri 1 puan, Gençlerbirliği 3 puan alsa bile Başkent temsilcisi küme düşecek.