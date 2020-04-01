Gençlerbirliği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Gençlerbirliği Spor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi.
Gençlerbirliği Spor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi.
Gençlerbirliği Kulübü'nün kampanyaya 100.000 TL’lik katkı yapacağını duyuruldu. Kulüp başkanı Murat Cavcav, “Bireysel yardımlarımızın yanında kulüp olarak da katkı sunmak istedik.” dedi.
Zorlu sürecin el birliğiyle atlatılacağını belirten Murat Cavcav, “Virüsle mücadele konusunda sağlık çalışanlarımıza bu vesileyle özellikle teşekkür etmek istiyorum. Virüsten etkilenen vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum.” ifadelerini kullandı.