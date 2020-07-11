Gençlerbirliği’nden İzmir’de kritik galibiyet

Süper Lig’de düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak için mücadele veren Gençlerbirliği, 32. haftanın açılış maçında deplasmanda Göztepe’yi 3-1 yendi. Gürsel Aksel Stadı’ndaki karşılaşmada ilk yarıyı Giovanni-Guy Yann Sio ve Bogdan Stancu’nun golleriyle 2-0 üstün tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci yarıda Sessegnon’un penaltı vuruşundan bulduğu golle 3-0 öne geçti. Göztepe’de, 90. dakikada Alpaslan Öztürk’ün attığı gol sonucu belirledi.
Ligde 4 hafta aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılan başkent temsilcisi puanını 36’ya yükseltti. Gençlerbirliği, maç fazlasıyla, düşme hattının üst sınırındaki Hes Kablo Kayserispor’la puan farkını 5’e çıkardı.