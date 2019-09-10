İşte Gençlerbirliği'nin resmi internet sitesinden yapılan o açıklama:

Bucaspor cephesinden Cihan Aktaş’ın “medyada yer bulmak adına” olduğunu düşündüğümüz açıklamalarını şaşkınlıkla takip ettik.

Aktaş’ın “bilgi eksiklikleri” ile dolu demeçlerine istinaden birkaç hususu hatırlatmak isteriz.

Futbolcu Taylan Antalyalı’nın Erzurum Büyükşehir Belediyespor’dan Galatasaray’a “transfer” sürecini hukukçularımızın, ilk günden itibaren titizlikle incelediğini ve araştırdığını kamuoyuna duyurduk.

Başlattığımız hukuki süreç devam etmektedir.

Önemle belirtiriz; Taylan Antalyalı, Gençlerbirliği’nden Erzurumspor’a alacaklarına karşılık değil, bedelsiz verilmiştir.

Taylan Antalyalı’nın Erzurumspor ile yaptığı sözleşmeye “sonraki satışından yüzde 40 pay” maddesini koyan külümüz, hukuki süreç sonucunda haklı bulunur ise bu payını alacaktır.

Bucaspor’un devam eden hakkı da işte bu aşamada devreye girecektir.

Cihan Aktaş tarafından yanlış yönlendirilen, mücadelesine, yetiştiriciliğine saygı duyduğumuz Bucaspor camiası ve futbol kamuoyu, bilmelidir ki Bucaspor’un payı yüzde 20 değil yüzde 15 oranındadır.

Açıklamanın özü, hukuk sonucunda biz kazanırsak Bucaspor da kazanacaktır.

Konuya hakim olmadan yapılan ciddiyetsiz açıklamalar, ancak sosyal medyada yer bulabilecek bilgi seviyesindedir.

⁃ Futbolcu Taylan Antalyalı bonservisi Gençlerbirliği Spor Kulübü’nde olduğu toplam 3 sezonda Süper Lig’de 33 dakika forma giydi.

⁃ TFF 1. Lig takımı Kayseri Erciyesspor’a kiralandığı 2015-2016 sezonunda 622 dakika görev aldı.

⁃ Gençlerbirliği’nin pilot takımı Hacettepe’de TFF 2. Lig 2016-2017 sezonunda 2 bin 276 dakika oynadı.

⁃ Taylan Antalyalı, bonservisi kırmızı-siyahlı ekipteyken Süper Lig’de 2, TFF 1. Lig’de 13, TFF 2. Lig’de 27 maç olmak üzere toplam 42 lig karşılaşmasında sahada bulundu.



