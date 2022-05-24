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Gençlerbirliği'nden 4 futbolcuya teşekkür

Gençlerbirliği, sözleşmeleri sona eren Rahmetullah Berişbek, İlker Karakaş, Ömürcan Artan ve Arda Kızıldağ'ın takımdan ayrıldığını açıkladı, altyapıdan yetişen 4 oyuncu için teşekkür mesajı yayınladı.

24 Mayıs 2022, Salı 20:08 Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği'nden 4 futbolcuya teşekkür

Spor Toto 1. Lig'de sezonu 48 puanla 13. sırada tamamlayan Gençlerbirliği'nde Rahmetullah Berişbek, İlker Karakaş, Ömürcan Artan ve Arda Kızıldağ takımdan ayrıldı. Başkent ekibi, altyapıdan yetişen ve sözleşmeleri sona eren 4 oyuncu için teşekkür mesajı yayınladı.

Kulüpten paylaşılan veda metninde şu ifadeler yer aldı: ''Altyapımızdan yetişen, A takım formamızı giyen ve bu sezon sonunda sözleşmelerini tamamlayarak kulübümüzden ayrılan Rahmetullah Berişbek, İlker Karakaş , Ömürcan Artan ve Arda Kızıldağ'a kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz.''

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