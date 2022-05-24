Spor Toto 1. Lig'de sezonu 48 puanla 13. sırada tamamlayan Gençlerbirliği'nde Rahmetullah Berişbek, İlker Karakaş, Ömürcan Artan ve Arda Kızıldağ takımdan ayrıldı. Başkent ekibi, altyapıdan yetişen ve sözleşmeleri sona eren 4 oyuncu için teşekkür mesajı yayınladı.

Kulüpten paylaşılan veda metninde şu ifadeler yer aldı: ''Altyapımızdan yetişen, A takım formamızı giyen ve bu sezon sonunda sözleşmelerini tamamlayarak kulübümüzden ayrılan Rahmetullah Berişbek, İlker Karakaş , Ömürcan Artan ve Arda Kızıldağ'a kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz.''