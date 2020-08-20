Kırmızı-Siyahlılar’da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Gençlerbirliği’nde teknik direktör Mert Nobre önderliğinde takım kadrosu da şekilleniyor. Özellikle hücum hattına önem veren Nobre’nin eski takım arkadaşı Sefa Yılmaz’a çok güvendiği belirtildi. 10 numaralı formayı Sefa’ya vereceği öğrenilen genç teknik adamın oyuncusuyla yaptığı görüşmede, “Kariyerinin en iyi sezonunu yaşayacağına inanıyorum. Bu yıl senin senen olacak” dediği kaydedildi. Antrenmanlarda son derece istekli görünen Sefa Yılmaz, Gençlerbirliği’ndeki ikinci sezonunda lige damga vurmayı hedefliyor.