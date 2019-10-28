Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; Gençlerbirliği, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolları ayırma kararı aldı.

Mustafa Kaplan bu sezon başında diğer bir Başkent temsilcisi Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne gelmişti.

Kırmızı-siyahlılar, Kaplan yönetiminde ilk 9 maçta sadece 6 puan toplayabildi. Ligdeki ilk galibiyetini 8. haftada Antalyaspor karşısında 6 golle alan Gençlerbirliği, 9. hafta geride kalırken 17. sırada kaldı.

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