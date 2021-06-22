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Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi

Uzun süre Gençlerbirliği forması giyen daha sonra teknik direktör olarak görev yapan Metin Diyadin, Gençlerbirliği ile anlaştı. Yeni sezonda TFF 1.Lig'de mücadele edecek Ankara ekibi, resmi sosyal medya hesabından Diyadin'i açıkladı

22 Haziran 2021, Salı 20:12 Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi

Uzun süre Gençlerbirliği forması giyen daha sonra teknik direktör olarak görev yapan Metin Diyadin, Gençlerbirliği ile anlaştı. Yeni sezonda TFF 1.Lig'de mücadele edecek Ankara ekibi, resmi sosyal medya hesabından Diyadin'i açıkladı 


Metin Diyadin 2013 yılında da Gençlerbirliği takımını çalıştırmış daha öncesinde Gençlerbirliği U21 ve Oftaş takımlarında da görev yapmıştı.

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