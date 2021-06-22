Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi
Uzun süre Gençlerbirliği forması giyen daha sonra teknik direktör olarak görev yapan Metin Diyadin, Gençlerbirliği ile anlaştı. Yeni sezonda TFF 1.Lig'de mücadele edecek Ankara ekibi, resmi sosyal medya hesabından Diyadin'i açıkladı
Uzun süre Gençlerbirliği forması giyen daha sonra teknik direktör olarak görev yapan Metin Diyadin, Gençlerbirliği ile anlaştı. Yeni sezonda TFF 1.Lig'de mücadele edecek Ankara ekibi, resmi sosyal medya hesabından Diyadin'i açıkladı
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1407379434076786697
Metin Diyadin 2013 yılında da Gençlerbirliği takımını çalıştırmış daha öncesinde Gençlerbirliği U21 ve Oftaş takımlarında da görev yapmıştı.