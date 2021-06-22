Uzun süre Gençlerbirliği forması giyen daha sonra teknik direktör olarak görev yapan Metin Diyadin, Gençlerbirliği ile anlaştı. Yeni sezonda TFF 1.Lig'de mücadele edecek Ankara ekibi, resmi sosyal medya hesabından Diyadin'i açıkladı





Metin Diyadin 2013 yılında da Gençlerbirliği takımını çalıştırmış daha öncesinde Gençlerbirliği U21 ve Oftaş takımlarında da görev yapmıştı.