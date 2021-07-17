Gençlerbirliği’nin yeni sezonda Eryaman Stadı’nda oynayacağı lig maçlarında geçerli olacak kombine bilet fiyatları belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Pandemi nedeniyle statlardan uzak kalan taraftarlarımızın futbola olan özlemlerini gidermesi ve tribündeki yerlerini alabilmesi için yönetim kurulumuz da fedakarlıkta bulunarak fiyatları makul seviyeye çekerken, kadın taraftarlar da tüm kategorilerde %50 indirimle kombine bilet satın alabilecek.” dendi

Gençlerbirliği’nde kombine bilet fiyatları şu şekilde olacak:

Kale Arkası tribün: 150 TL

Maraton tribünü: 200 TL

Kapalı tribün: 250 TL

Kombine biletler, kulübün Passolig ile yapacağı görüşmenin ardından bayramdan sonra satışa sunulacak. Kombine biletlerin yanı sıra kulüp tarafından “Haydi Gençler, Gençlerbirliği’ne Nefes Ver” isimli bir kampanya ile çıkarılacak Retro formaların satışı da bayramdan sonra başlayacak.

Kulüp kombine bilet açıklamasını “Gençlerbirliği’nin gençlerini yalnız bırakmamak, Taş Mektep’in asi ruhuyla tribünlerde olmak için siz de formalarınız ve kombine biletlerinizle Eryaman Stadı’ndaki yerinizi alın.” diyerek duyurdu.