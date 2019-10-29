Gençlerbirliği’nde hedef Tolunay Kafkas ve Mustafa Reşit Akçay

Mustafa Kaplan ile ayrılığı resmen dün açıklayan Gençlerbirliği’nde teknik direktör adayları olarak Mustafa Reşit Akçay ile Tolunay Kafkas isimlerinin öne çıktığı öğrenildi. Kaplan’ın ayrılığı sonrası yaptığı açıklamada, “Kan değişikliğine gitmek lazımdı. Üzülerek de olsa bu değişikliği yapıyoruz” diyen Başkan Murat Cavcav’ın Trabzonspor, Akhisar ve Osmanlı’da görev alan Akçay ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ile görüşeceği gelen bilgiler arasında.

Başkent ekibinin ikiliden olumsuz yanıt alması durumunda, Hamza Hamzaoğlu, Ertuğrul Sağlam ve İrfan Buz alternatiflerini değerlendirmeye alacağı kaydedildi. Öte yandan bugün Türkiye Kupası 4. Turu’nda 3. Lig ekibi Esenler Erok’u konuk edecek Gençlerbirliği bu karşılaşmaya Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Taşkın Aksoy yönetiminde hazırlandı.