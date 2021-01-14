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Gençlerbirliği'nde Floyd Ayite ve Stancu takımdan ayrı çalıştı

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı. Tedavilerine devam edilen Floyd Ayite’nin yanı sıra Ömürcan Artan ve Bogdan Stancu takımdan ayrı çalıştı.

14 Ocak 2021, Perşembe 18:55 Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği'nde Floyd Ayite ve Stancu takımdan ayrı çalıştı

Gençlerbirliği, Süper Lig’de 19. haftanın açılış maçında yarın Fatih Karagümrük’ü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe’deki İlhan Cavcav Tesisleri’nde ısınma hareketleri ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Floyd Ayite’nin yanı sıra Ömürcan Artan ve Bogdan Stancu takımdan ayrı çalıştı. Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşma Eryaman Stadı’nda yarın saat 19.00’da başlayacak

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