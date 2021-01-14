Gençlerbirliği, Süper Lig’de 19. haftanın açılış maçında yarın Fatih Karagümrük’ü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe’deki İlhan Cavcav Tesisleri’nde ısınma hareketleri ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Floyd Ayite’nin yanı sıra Ömürcan Artan ve Bogdan Stancu takımdan ayrı çalıştı. Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşma Eryaman Stadı’nda yarın saat 19.00’da başlayacak