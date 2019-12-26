Gençlerbirliği'nde Beşiktaş'a karşı beş eksik!

Devrenin son maçında Beşiktaş’a konuk olacak olan Gençlerbirliği maç için son hazırlıklarını bu sabah İlhan Cavcav Tesisleri’nde tamamladı. Gençlerbirliği'nde Stancu, Baiano, Berat, Sio ve Halil İbrahim Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

26 Aralık 2019, Perşembe 13:58
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Gençlerbirliği'nde Beşiktaş'a karşı beş eksik!

Beşiktaş’a konuk olacak olan Gençlerbirliği maç için son hazırlıklarını bu sabah İlhan Cavcav Tesisleri’nde tamamladı. 

Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile son buldu. 

Gençlerbirliği'nde cezalı Stancu, Fabricio Baiano ve Berat takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlıkları bulunan Sio ve Halil İbrahim de takımla birlikte olamayacak. 


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