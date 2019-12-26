Beşiktaş’a konuk olacak olan Gençlerbirliği maç için son hazırlıklarını bu sabah İlhan Cavcav Tesisleri’nde tamamladı.

Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile son buldu.

Gençlerbirliği'nde cezalı Stancu, Fabricio Baiano ve Berat takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlıkları bulunan Sio ve Halil İbrahim de takımla birlikte olamayacak.



