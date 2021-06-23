Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Sayman Şahap Yaralı, Basından Sorumlu Asbaşkan Muammer Akyüz, İstanbul Bölgesinden Sorumlu Asbaşkan Kubilay Güvenç, Kamu İlişkileri ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Esra Özel de imza töreninde yer aldı.

Niyazi Akdaş, “Camiayı yakından tanıyan, kulübümüzde forma giymiş iki isime güvenerek bu kararı verdik. Birçok spekülasyon çıktı, bunlara da böylelikle son noktayı koymuş olduk” dedi.

Akdaş, “Hedefimiz tabi ki öncelikle Gençlerbirliği’ni İlhan Cavcav zamanının olduğu şekle getirmek ve onun üstüne çıkarmak. Onun için de bu borçlardan kurtulmak, kurtulurken de sportif başarıyı elde edebilmek. İkisi de kolay değil ama elimizden geldiğince bunu başaracağız. Hocamıza bu görevi kabul ettiği için teşekkür ediyorum tekrar. Böyle bir kulübü herkes istemez ama onun da Gençlerbirliği sevgisi böyle bir karar almasını sağladı.

Baki Mercimek de bizim eski evladımız. Hollanda’dan ilk Gençlerbirliği’ne geldi. Bütün transfer işlerini, hocamızın istediği şekilde takip edecek ve yönlendirecek. İkisi de evladımız sayılır. İkisi de gayet uygun şartlarla çalışmayı kabul etti” dedi.

Metin Diyadin yaptığı konuşmada, “1988 yılında bu kulübe geldiğimde yine Süper Lig ’den düşmüş bir takım vardı, teknik olarak da yine öyle bir ortamda geliyorum. Teknik direktörlüğe de Gençlerbirliği altyapısından ve OFTAŞ takımından başladım. Altyapıya bakışım değişmedi, kulübümüzün tarihi misyonunda da altyapıya önem vermek var. Bazı oyuncular var, onlar varken o bölgelere onların önünü kapatacak isimler eklemeyi çok düşünmüyoruz. Ama boşalmış bir takım var, çocukları oynatırken onların da değerlerini arttıracak takviyeler yapmak gerekir” dedi.

Baki Mercimek ise, “Gurbetteki Türk gençlerini de takip ediyoruz tecrübelerimizden dolayı. Geniş bir ağımız var. Hocamızla da çok oyuncu izledik birkaç günde. Yurt dışında uyuyan Gençlerbirliği sevdalılarını da uyandırmak istiyoruz. Belirlediğimiz hedefler var. Bu kulübün çok önemli bir dönüm noktasındayız. Yönetim Kurulunda da çok değer verdiğimiz, eskiden beri tanıdığımız insanlar var. Bu doğru insanların bir arada olmasını görünce görevi kabul etmek zorundaydım. Kulübün durumundan dolayı üzüldüm sorumluk almak istedim. Ciddi bir şekilde yarışan ve gelişen bir takım kuracağız. Gelecek yıl 100.yılımız. Bu sene şampiyonluğa oynayan takımın ilk altyapısını kuracağız” dedi.

Basın toplantısının ardından Başkan Niyazi Akdaş, Sportif Direktör Baki Mercimek ve Teknik Direktör Metin Diyadin sözleşmeleri imzaladı.