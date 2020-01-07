Gençlerbirliği'nin Alanya’da süren devre arası hazırlık kampında pazar günü yapılan antrenmanda sol ayak bileği burkulması sonrası antrenmana devam edemeyen genç oyuncu Arda Kızıldağ’ın yapılan tetkiklerinde sol ayak 5. tarak kemiğinde (metatars) kırık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Arda’nın Acıbadem Ankara Hastanesinde yapılan ileri tetkikler ve konsültasyonlar sonucunda ameliyat edilmesine karar verildi. Gençlerbirliği Sağlık Ekibi Sorumlusu Dr. Gürhan Dönmez, Arda Kızıldağ’ın 10-12 hafta süreyle sahalardan uzak kalacağını bildirdi.



