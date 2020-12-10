Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği rutin yapılan koronavirüs test sonuçlarına göre altı tanesi futbolcu olmak üzere toplam 10 pozitif vaka çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Erzurumspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.



