Gençlerbirliği'nde 6 oyuncunun test sonucu pozitif
Gençlerbirliği kulübü, 12.haftada oynanacak BB Erzurumspor maçı öncesi uygulanan koronavirüs testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği rutin yapılan koronavirüs test sonuçlarına göre altı tanesi futbolcu olmak üzere toplam 10 pozitif vaka çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Erzurumspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.