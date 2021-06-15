Gençlerbirliği Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı

Toplantıda yeni yönetimdeki görev dağılımları belirlendi. Görev dağılımları şu şekilde olacak:
Niyazi Akdaş – Başkan
Arif Ölmez – Başkan Vekili
İlke İğrek – Genel Sekreter
Şahap Yaralı – Sayman
Muammer Akyüz – Basından Sorumlu Asbaşkan
Sinan Aydın – Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan
Mehmet Soylu - Taraftardan Sorumlu Asbaşkan
Kubilay Güvenç - İstanbul Bölgesinden Sorumlu Asbaşkan
Dide Özdikmen – Şirketleşme ve Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Eraslan Er - Güvenlik ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Esra Özel - Kamu İlişkileri ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
İsmet Beltan - Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Kadir Kudret Hatipoğlu - Sağlıktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Karahan – Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Özgür Erdem İncesu - Yerel Yönetimlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Paşa Murat Barut – Organizasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Talip Çankırı -Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Taner Yıldırım – Organizasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Ünal Ünaldı – Kurumsal İletişim ve Organizasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi