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Gençlerbirliği Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı

10 Haziran’da yapılan Olağanüstü Genel Kurulda seçilen yeni Gençlerbirliği yönetimi, Niyazi Akdaş başkanlığında bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi.

15 Haziran 2021, Salı 20:39 Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı

Toplantıda yeni yönetimdeki görev dağılımları belirlendi. Görev dağılımları şu şekilde olacak:


Niyazi Akdaş – Başkan

Arif Ölmez – Başkan Vekili

İlke İğrek – Genel Sekreter

Şahap Yaralı – Sayman

Muammer Akyüz – Basından Sorumlu Asbaşkan 

Sinan Aydın – Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan

Mehmet Soylu - Taraftardan Sorumlu Asbaşkan

Kubilay Güvenç - İstanbul Bölgesinden Sorumlu Asbaşkan 

Dide Özdikmen – Şirketleşme ve Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Eraslan Er - Güvenlik ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Esra Özel - Kamu İlişkileri ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

İsmet Beltan - Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Kadir Kudret Hatipoğlu - Sağlıktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Karahan – Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür Erdem İncesu - Yerel Yönetimlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Paşa Murat Barut – Organizasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Talip Çankırı -Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Taner Yıldırım – Organizasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 

Ünal Ünaldı – Kurumsal İletişim ve Organizasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 


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