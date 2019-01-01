Gençlerbirliği yarın topbaşı yapıyor

Ligin ilk devresini lider olarak kapatan ve en yakın takipçisi Denizlispor’a 5, 3.sıradaki rakibi Gazişehir Gaziantep’e 10 puan fark atan başkent ekibi yarın Belek’te toplanacak ve ilk antrenmanını gerçekleştirecek. 12 Ocak’a kadar devre arası kampını burada gerçekleştirecek olan Gençlerbirliği iki de hazırlık maçı oynayacak. 8 Ocak’ta Macaristan ekibi MTK Budapeşte ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, buradaki son maçını 10 Ocak’ta Samsunspor’a karşı oynayacak.

Gençlerbirliği 12 Ocak’ta Belek kampını tamamlayacak ve 18, 19 veya 20 Ocak’ta ligde Hatayspor’a konuk olacağı maçın hazırlıkları için Ankara’ya dönecek.