Gençlerbirliği yarın Beşiktaş ile karşılaşacak

Yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kalan başkent ekibi, geçen haftayı bay geçmişti.

Bu arayı Antalya’da kamp yaparak değerlendiren Gençlerbirliği, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

Ligde oynadığı son 6 maçı kazanamayan (5 mağlubiyet, 1 beraberlik) kırmızı-siyahlılar, 20 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

Gençlerbirliği’nde sarı kart cezalısı Piris da Motta ile sakatlıkları bulunan Diego Angelo ve Giovanni Sio, Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek.

AA