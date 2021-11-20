Gençlerbirliği Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy: Golü atamadık

Hayrettin Aksoy, sarı kart cezası nedeniyle Tuzlaspor maçında kulübede yer alamayan Metin Diyadin’in yerine takımın başında sahaya çıktı.

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aksoy, ilk yarıda rakiplerine kontrataktan iki pozisyon verdiklerini belirterek, "Bu ataklardan birini gole çevirdiler. Geri düştükten sonra ikinci yarı daha istekli oynamak için sahaya çıktık. Bunu da dönem dönem iyi oyunla gerçekleştirdik. Girdiğimiz pozisyonları golle neticelendiremedik. Ne olursa olsun sonuca bakacak olursak, Gençlerbirliği sonuna kadar mücadele eden, galibiyeti isteyen, golü arayan bir takım görüntüsü verdi." ifadelerini kullandı.

ANKARA (AA)