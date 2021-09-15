Gençlerbirliği ve Sivasspor'un eski golcüsü Skuletic, Azerbaycan'da
Ülkemizde daha önce Gençlerbirliği ve Sivasspor formaları giyen, bu yaz ise transfer döneminin son gününde Fransız ekibi Montpellier tarafından serbest bırakılan Petar Skuletic, Azerbaycan'ın Sabah takımına transfer oldu.
Daha önce ülkemizde Gençlerbirliği ve Sivasspor formaları giyen Petar Skuletic, Fransız ekibi Montpellier'den ayrıldıktan sonra yeni takımını buldu. 31 yaşındaki Sırp golcü, Azerbaycan'ın Sabah takımına transfer oldu.
2017-18 sezonunda Lokomotiv Moskova'dan transfer edilerek Gençlerbirliği forması giyen Skuletic, sonrasında Montpellier'ye transfer olmuştu. 2019-20 sezonunun ikinci yarısında da kiralık olarak Sivasspor forması giyen Skuletic, bu yaz transfer döneminin son günü Montpellier tarafından serbest bırakılmıştı.
Fransız ekibinden ayrılığı sonrası boşta olan Skuletic, Azerbaycan'ın Sabah takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.