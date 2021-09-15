Daha önce ülkemizde Gençlerbirliği ve Sivasspor formaları giyen Petar Skuletic, Fransız ekibi Montpellier'den ayrıldıktan sonra yeni takımını buldu. 31 yaşındaki Sırp golcü, Azerbaycan'ın Sabah takımına transfer oldu.

2017-18 sezonunda Lokomotiv Moskova'dan transfer edilerek Gençlerbirliği forması giyen Skuletic, sonrasında Montpellier'ye transfer olmuştu. 2019-20 sezonunun ikinci yarısında da kiralık olarak Sivasspor forması giyen Skuletic, bu yaz transfer döneminin son günü Montpellier tarafından serbest bırakılmıştı.

Fransız ekibinden ayrılığı sonrası boşta olan Skuletic, Azerbaycan'ın Sabah takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.